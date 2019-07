Addio a Coca, la storica barista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLADOSEVilladose ha perso un altro pezzo della sua storia con la perdita di Antonia Pavanello conosciuta da tutti come Coca. Antonia era un punto di riferimento per tutti, per via del suo bar che portava il suo nome Coca e per l'intero paese era un luogo ben preciso lungo la strada regionale prima del metano, che lei ha gestito dal 1956 e che solo qualche anno fa ha ceduto ad uno dei nipoti. Nonostante ciò la Coca ha continuato fin a quasi i novant'anni ad andare in bar, a dare una mano e ad intrattenere i clienti. Sabato 6 luglio al...