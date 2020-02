ARIANO NEL POLESINE

La morte del professor Chiarantonio Dal Pra, 75 anni, di Ariano nel Polesine, già docente e dirigente scolastico, ha destato sgomento e dolore nell'intera comunità, scolastica e culturale, anche a Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle. Dal Pra è deceduto giovedì all'ospedale di Adria dov'era ricoverato da un pò di tempo ed oggi alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve di Ariano nel Polesine. Il professor Dal Pra era sposato con Floriana e padre di due Tania e Chiara, insegnanti, sposate con figli. Al termine della messa il feretro sarà accompagnato al Giardino della cremazione di Copparo e l'urna con le sue ceneri troverà dimora nel camposanto di Ariano. Dal Pra era nato a Tresigallo, nel Ferrarese, il 29 settembre 1944, era una persona squisita, stimata e semplice, aveva tanti amici, amava Ariano dove da moltissimi anni risiedeva in Corso del Popolo.

POLITICA E STUDI

Impegnato in politica come attivista di sinistra (militante del Pci), nel 1975 con il sindaco Tasfai Zanella era stato consigliere comunale e per tre anni assessore alla cultura ed istruzione. Successivamente, con i sindaci Giovanni Chillemi e Carmen Mauri è stato presidente della biblioteca comunale. Sempre molto attivo e collaborativo con gli scavi archeologici di San Basilio. Conseguito il diploma di laurea in lingue e letterature straniere (lingua principale il russo) all'Università Ca' Foscari il 6 marzo 1970, dall'anno scolastico 1970-71 iniziò ad insegnare francese nelle scuole medie di Porto Tolle ed Ariano nel Polesine. Lasciato l'insegnamento, dal 10 settembre 1982 ha intrapreso la carriera di preside alla scuola media di Porto Tolle e dall'1 settembre 1994, ottenuto il trasferimento, ha guidato la scuola media E, Maestri di Taglio di Po. Alla costituzione dell'Istituto statale comprensivo di Taglio di Po, con oltre settecento alunni, Dal Pra è diventato il dirigente.

CARRIERA SCOLASTICA

Lo ha fatto non con ambizione ma con grande passione, considerazione e rispetto del corpo insegnante facilitando ogni iniziativa che potesse far crescere la scuola a beneficio degli studenti, avendo, sempre, la totale disponibilità ad incontrare le famiglie oltre ad una costruttiva collaborazione con l'Amministrazione comunale. Altrettanto ottima era la collaborazione con i dirigenti scolastici dei Comprensivi del delta con i quali ha continuato anche dopo l'1 settembre 2003, quando ha scelto di lasciare la scuola per godersi la pensione, non ha mai smesso di avere rapporti d'amicizia con tanti colleghi docenti e dirigenti a anche amministratori comunali.

Giannino Dian

