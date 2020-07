COMMERCIO IN LUTTO

ROVIGO Si è spento o a 89 anni all'ospedale di Trecenta Ivano Cecchinato, storico orafo della città, apprezzato anche fuori Rovigo per la dedizione al lavoro e la maestria che metteva nel creare le sue opere preziose. Un artigiano artista che, come pochi, sapeva essere fedele alla tradizione fatta di manualità di alto prestigio.

Qualche lustro fa aveva festeggiato i 60 anni di professione con una ammirevole mostra in Camera di commercio. Dedito al lavoro senza orari e festività, soleva dire: «L'artigianato è lavoro e scuola di vita, tradizione e scoperta, ispirazione e talento». Un'eredità raccolta dal figlio Andrea, che nella bottega orafa di via Cavour continua la tradizione di famiglia insieme alle sorelle che, sulla stessa via, gestiscono l'oreficeria omonima.

ARTIGIANO DI RAZZA

Ivano Cecchinato era nato a Padova e iniziò a lavorare a soli 11 anni proprio in un laboratorio orafo a pochi passi dal Santo. A 20 anni sceglie di mettersi in proprio e approda a Rovigo. Nel 1950 apre in corso del Popolo un negozio-bottega con Otello Bedendo. Poi dal 1954 va da solo in piazza Garibaldi e vi rimane fino al 1968. Quindi è la volta del negozio in via Cavour e nel 1989 poco distante inaugura anche il laboratorio in cui il figlio Andrea prosegue il sogno professionale del padre. Cecchinato ha dato il suo contributo sindacale anche alla categoria fino a diventare negli anni 90 vicepresidente di Cna. «L'industria orafa lavora in serie - diceva - io invece fondo l'oro e produco i miei pezzi, cesellandoli e saldandoli con le tecniche apprese da ragazzo».

Franco Pavan

