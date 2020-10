Sono risultati tutti negativi al tampone rapido gli agenti e i dipendenti del Comune di Adria impiegati al Comando della Polizia Locale di corso Mazzini. Quindici complessivamente le persone sottoposte ieri mattina, a partire dalle 7, da personale dell'Ulss, allo screening. Gli accertamenti si erano resi necessari dopo che martedì mattina era emersa la positività di un agente. L'uomo, sintomatico, accusa ancora oggi febbre alta Gli stessi agenti e i dipendenti sono stati sottoposti anche a tampone molecolare. Gli esiti di questo esame più approfondito si conosceranno però solo oggi. «Sono 3 - spiega il sindaco Omar Barbierato - gli operatori che hanno avuto un contatto stretto con l'agente positivo al Covid nelle 48 ore precedenti l'insorgere dei sintomi. Per questo motivo sono stati messi in quarantena per 10 giorni. Rimarrà in quarantena anche l'agente positivo al Covid. Il rimanente personale che non ha avuto contatti stretti con l'agente dovrà evitare contatti e ovviamente usare i dispositivi di protezione individuale, in attersa del risultato del tampone ed eventualmente di un successivo tampone da eseguirsi nei prossimi giorni. Domani (oggi, oggi) sarà effettuata la sanificazione del Comando e dei veicoli. Sarà attivo il servizio di reperibilità al numero 334.6390756. Abbiamo provveduto anche ad avvisare i Comandi delle altre forze dell'ordine».

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA