SCUOLE CHIUSE

ROVIGO Storia, Geografia e Italiano a portata di un semplice clic. Il Coronavirus non ferma la voglia di imparare e di scoprire il mondo. Da oggi e fino a sabato prossimo le scuole medie Leonardo da Vinci di Papozze e la Marino Marin di Adria, che rientrano nell'istituto comprensivo Adria 1, promuoveranno l'insegnamento a distanza grazie alla didattica online. L'emergenza coronavirus in Veneto e in Polesine, infatti, ha fatto slittare la riapertura degli istituti scolastici al prossimo 9 marzo. E così le scuole di Papozze e Adria sono corse ai ripari, riadottando l'innovativo metodo già sperimentato, con sorprendente successo, negli ultimi anni. Due settimane senza lezioni rischiano di interrompere la continuità nell'apprendimento formativo, ma le scuole del Basso Polesine hanno riproposto queste lezioni 2.0.

INSEGNANTE DIGITALE

A raccontare l'evoluzione della scuola, da una matrice d'impronta tradizionale, con lezioni frontali, a una visione digitale, è l'insegnante Roberta Celeghin, docente di Italiano, Storia e Geografia nel plesso di Papozze. «Per tutta la settimana i ragazzi potranno seguire le lezioni grazie all'applicazione Google Edu - spiega l'insegnante - Non facciamo morire di noia i nostri alunni a casa, aiutiamoli nel ripasso e nelle ricerche, così quando torneranno a scuola non saranno arrugginiti. Google mette a disposizione di università e scuole di tutta Italia questo dominio, un grosso contenitore che contiene una piattaforma chiamata Classroom. Ogni insegnante può aprire la propria classe virtuale e iscrivere gli alunni che possono così frequentare le lezioni online. Viene attivato uno scambio di materiale, ricerche e compiti da assegnare. Il docente può anche correggere i lavori in tempo reale. E' un dominio protetto dai docenti, che iscrivono gli allievi, moderano e amministrano la Classroom. In alcuni casi, è possibile anche aprire una chat collettiva per dialogare con i ragazzi».

METODO RIVOLUZIONARIO

Una vera e propria rivoluzione, quindi, attende gli alunni di Papozze e Adria: «Si abbatte la frontiera di una scuola fatta solamente di aule e banchi. Per le classi terze è stato studiato un programma Meet' per le videoconferenze e sono previste simulazioni delle prove Invalsi, sempre per gli alunni di terza media, che hanno maggiore dimestichezza con la tecnologia», spiega l'insegnante.

FREQUENZA FACOLTATIVA

Lezioni e tutorial, è bene sottolinearlo, che saranno facoltativi e non obbligatori: «Ma già in passato abbiamo riscontrato grande interesse da parte dei nostri studenti - rivela la Celeghin - Gli alunni apprezzano questa metodologia d'insegnamento, forse in classe si annoiano di più. Tratteremo le seguenti materie: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienza, Inglese e Francese. Saranno approfondite praticamente tutte le discipline, tranne arte ed educazione fisica».

IL PROGRAMMA

Ecco qualche interessante anticipazione: «Per gli alunni di prima media studieremo l'Iliade, mentre per le seconde le lezioni riguarderanno l'Illuminismo. E per le classi terze approfondimenti sula decolonizzazione in Asia», dice la docente. La collega di Matematica, invece, lavorerà con le frazioni e sulla simulazione delle prove Invalsi.

CIRCOLARE DELLA DIRIGENTE

Sulla didattica online, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Adria 1 dovrebbe emettere una circolare proprio nella giornata di oggi. Google Classroom è un servizio web gratuito sviluppato da Google per scuole e università: l'obiettivo è semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti online. Il coronavirus sta rivoluzionando l'andamento scolastico: è stata prorogata fino all'8 marzo la chiusura degli istituti nelle regioni con zone rosse, come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In Piemonte le aule riapriranno i battenti da mercoledì. In Liguria invece tutti a scuola, tranne gli alunni di Savona.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA