COMMERCIO ELETTRONICO

ROVIGO Aprile, dolce spedire. Le Poste, infatti, durante la difficile fase del lockdown, non hanno dormito e hanno registrato a Rovigo un incremento del 172% dei pacchi e-commerce consegnati rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato chiaramente influenzato dalla chiusura dei negozi dovuta alle misure di contenimento dell'epidemia e che ha portato anche i rodigini a ricorrere agli acquisti online. La crescita si aggiunge al balzo in avanti che il Polesine aveva già fatto registrare lo scorso anno. Nei primi 9 mesi del 2019, infatti, rispetto allo stesso periodo del 2018, in provincia di Rovigo l'invio di pacchi postali era cresciuto del 49,4%, ben al di sopra della media nazionale. Ovviamente quest'anno tutto è stato stravolto dal Coronavirus. Ed alla crescita del commercio online fa riscontro il crollo del canale tradizionale, dei negozi di vicinato, prostrati dalla lunga chiusura. Ma rimanendo ai freddi numeri, ci sono comunque aspetti che meritano di essere analizzati.

BOOM DI SPEDIZIONI

A livello nazionale, spiegano a Poste italiane, «da gennaio a marzo sono stati recapitati 38 milioni di pacchi, con un incremento di circa il 10% sullo stesso trimestre dello scorso anno, determinato principalmente dal +26% derivante dal comparto e-commerce. Alcuni studi hanno evidenziato come nei primi quattro mesi del 2020, con i negozi chiusi e gli italiani costretti a rimanere in casa, i settori maggiormente trainati dal commercio online siano stati, dopo ovviamente quello alimentare, quello dell'intrattenimento (+112%), della tecnologia (+64%) e degli accessori per la casa (+29%)». E Rovigo, ad aprile ha fatto registrare una crescita esponenziale dei pacchi e-commerce. «Nel solo mese di aprile ha evidenziato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante - abbiamo registrato picchi di richieste paragonabili a quelli record raggiunti nei periodi natalizi o in occasione dei Black Friday. Poste Italiane ha affrontato la crisi ed è pronta a sfidare il nuovo contesto facendo leva sulle sue caratteristiche di azienda sistemica, dorsale fondamentale per la continuità operativa del Paese. Il settore dei pacchi ha registrato una forte ascesa durante le settimane di lockdown, con una domanda che ha ricevuto un forte stimolo dovuto proprio agli acquisti e-commerce». Ma per le Poste l'aumento del commercio online non vuol dire solo aumento dei pacchi. L'altro dato significativo, infatti, riguarda anche l'incremento delle carte prepagate ricaricabili. A Rovigo e provincia nei primi mesi del 2020 sono già state attivate 44.888 carte Postepay, utilizzate in larga parte per i pagamenti degli acquisti online.

E.Bar.

