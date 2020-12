COMMERCIO

ROVIGO Prudenza. Sembra essere questa la parola d'ordine che guiderà i rodigini nella corsa agli acquisti in vista del Natale. Prudenza non solo per il timore dei contagi, che comporterà un atteggiamento di cautela a recarsi fisicamente nei centri di vendita, ma anche nelle cifre da spendere. E' questa, in sintesi, la fotografia che emerge dal sondaggio commissionato da Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo all'istituto Swg per la città di Rovigo.

IL SONDAGGIO

Dallo studio, centrato su Previsioni delle modalità di comportamento, di spesa e analisi del contesto economico e condotto, sia telefonicamente sia online, su un campione rappresentativo della popolazione residente di età superiore ai 18 anni, il dato che emerge con forza è che quasi il 60% dei consumatori ha dichiarato di essere intenzionato a spendere meno dello scorso anno, con una riduzione della spesa complessiva stimata da Confesercenti intorno al 20% rispetto al 2019. Una spending review a cui non sfuggono nemmeno i regali, per i quali il budget destinato dai singoli cittadini si restringe in proporzione: se lo scorso anno la spesa pro-capite per gli acquisti natalizi si attestava intorno ai 175 euro, quest'anno si ferma a 135 euro e con un +58% per gli acquisti online rispetto al 2019. Un atteggiamento, questo, dettato da una serie di fattori che il sondaggio ha individuato in primo luogo nell'ansia generata dalla pandemia, inevitabilmente aumentata con l'avvento della seconda ondata del virus, e che si traduce in una spesa prudente per il 35% degli intervistati che iniziano ad avvertire crescenti difficoltà finanziarie. A questi, poi, si aggiungono le famiglie che sono già in condizioni di non arrivare a fine mese e quelle timorose che i propri risparmi non siano sufficienti a far fronte alle esigenze economiche, il 10% in totale.

BOOM DI ACQUISTI ONLINE

L'altra grande modifica dei comportamenti di consumo riguarda la crescita esponenziale degli acquisti online, per quasi il 60% degli intervistati. Un dato, questo, che rivela come la maggioranza dei consumatori sia ormai orientata a cercare soluzioni che consentano maggiore comodità e flessibilità. Sull'onda dell'incertezza, i regali saranno orientati prevalentemente a categorie di prodotto quali enogastronomia, abbigliamento e accessori, libri e giocattoli con il parziale lockdown che assesterà un duro colpo soprattutto a pranzi natalizi e cenoni di capodanno, -17%. La rete dei negozi fisici arriva quindi all'appuntamento di Natale sperando di invertire la tendenza nonostante il contesto difficile. A tal proposito il direttore di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo Maurizio Franceschi afferma: «E' evidente che, rispetto allo scorso anno in cui emergeva una situazione di ripresa e fiducia, quest'anno l'emergenza sanitaria in corso e la grave crisi economica si traducono in una flessione dei consumi, dove resiste, purtroppo solo l'e-commerce dei grandi player internazionali. Su questo versante, ancor prima del Black Friday, abbiamo fatto a livello nazionale, un esposto all'Antitrust sulla necessità non più differibile di garantire un mercato realmente concorrenziale, nel rispetto del pluralismo distributivo. Mentre per il commercio di città è necessario non solo che arrivino ristori più adeguati, ma è evidente che dovrà esserci una moratoria sulla tassazione».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA