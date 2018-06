Acquevenete: «Siamo pronti al dialogo con i sindacati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAROVIGO «Acquevenete è sempre stata aperta a ogni confronto con i lavoratori e le parti sindacali e conferma questa piena disponibilità anche per il futuro». Piergiorgio Cortelazzo risponde così al testo unitario che Filctem Cgil di Rovigo, Femca Cisl e Uiltec Uil Padova-Rovigo avevano sottoscritto lunedì per chiedere un incontro urgente con tutto il Consiglio di amministrazione di Acquevenete per un confronto serio e costruttivo. È al centro della questione la circolare in cui la direzione dell'azienda, nata dalla fusione tra...