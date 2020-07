TARIFFE DELL'ACQUEDOTTO

ROVIGO L'Assemblea del Consiglio di Bacino Ato Polesine ha approvato mercoledì il piano tariffario del Servizio Idrico Integrato per il periodo 20202023, in conformità al nuovo metodo che prevede nel quadriennio il mantenimento delle tariffe invariate rispetto al 2019, a fronte di un impegnativo ed ambizioso Piano di investimenti nel settore idrico dell'importo complessivo di 148 milioni per i prossimi otto anni.

PIANO D'INVESTIMENTI

In particolare, il Piano prevede interventi strategici ed ordinari in tutti i settori del servizio gestito da Acquevenete spa, che prevede interventi di acquedotto per 107 milioni, tra i quali le importanti opere di riqualificazione del sistema degli approvvigionamenti per l'ammodernamento delle centrali di potabilizzazione, la messa in sicurezza della filiera produttiva e l'utilizzo di nuove fonti più sicure e di ottima qualità; Quindici i milioni previsti per interventi di fognatura, tra i quali la riqualificazione delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento e l'adeguamento degli sfioratori di piena. Per gli interventi di depurazione acque reflue sono previsti 23 milioni per la la realizzazione di impianti centralizzati di essiccamento dei fanghi residui tramite innovative tecnologie ecosostenibili, l'efficientamento degli impianti di trattamento e la dismissione degli impianti di piccole dimensioni. Due milioni per l'adeguamento delle sedi operative. Il lavoro di pianificazione degli interventi è stato condotto dalla struttura tecnica del Consiglio di Bacino in sinergia con Acquevenete, bilanciando il fabbisogno di infrastrutture, necessarie al miglioramento della qualità del servizio con l'obiettivo di mantenere invariata la tariffa a favore della sostenibilità per gli utenti. «Grazie al lavoro svolto e ai sindaci che hanno approvato il piano tariffario riusciremo a garantire investimenti fondamentali nell'ambito polesano senza incrementare la tariffa e quindi mantenendo un equilibrio importante - osserva soddisfatto il presidente del Consiglio di Bacino Leonardo Raito - Va dato atto all'ottimo lavoro svolto da Acquevenete e a una sinergia sempre più efficace tra azienda, Consiglio di bacino ed enti locali, capaci di garantire interventi significativi con una programmazione a media scadenza che è anche lungimirante e pienamente rispettosa degli obiettivi dei sindaci, del territorio e della corretta gestione della risorsa idrica».

