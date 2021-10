Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PATRIMONIOROVIGO Il bando per la cessione della sede dell'acquedotto in via Benvenuto Tisi sarà pronto entro ottobre. «Ormai ci siamo - spiega il numero uno dei Lavori pubblici Giuseppe Favaretto -il bando per la vendita dell'acquedotto della Commenda è in realtà pronto. Mancano all'appello sono le delibere di due Comuni comproprietari. Entro fine ottobre si potrà partire con la gara».L'alienazione dell'immobile, in base alle stime,...