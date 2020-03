ACQUEDOTTO

RUBINETTI A SECCO

IN VIALE REGINA

(R.Mer.) Disagi in città sul fronte dell'acqua potabile. Domani dalle 9 alle ore 13 circa in viale Regina Margherita, dall'incrocio via Cavallotti all' incrocio via Marconi (lato di sinistra direzione centro-Boara) e in via Marconi, dall' incrocio Porta Adige a piazza Riconoscenza, l'erogazione dell'acqua subirà infatti uno stop in seguito ad una serie di lavori di manutenzione della rete che Acquevenete effettuerà durante il corso della mattinata. Il consiglio, una volta tornati alla normalità, è sempre quello di lasciar scorrere l'acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. In caso di maltempo, l'intervento potrà essere rinviato alla prima giornata utile successiva.

TASSE COMUNALI

ARETUSINI (LEGA): «SCONTI

SU SCUOLABUS E MENSE»

(A.Luc.) Il capogruppo della Lega a Palazzo Nodari, Michele Aretusini, esorta la giunta Gaffeo ad «aiutare e sostenere economicamente, o con contributi diretti o con sgravi di vario tipo, quelle famiglie che, causa la sospensione dell'attività scolastica per due settimane, si trovano, di fatto, ad avere già pagato per servizi per cui di fatto non potranno usufruire». Aretusini, infatti, elogia il governo cittadino per questa mossa annunciata a inizio mandato e ritiene che «ora, potrà facilmente essere messa in pratica». «Penso, per esempio, al costo delle mense scolastiche, pagato a inizio mese nonostante almeno due settimane di pasti che i ragazzi non consumeranno alla mensa bensì a casa - fa presente il consigliere comunale leghista Un problema simile è quello del trasporto scolastico: mi domando se, in alternativa a contributi diretti o restituzione delle somme, non sarebbe possibile trovare il modo di scontare questi importi già pagati ma per i quali, di fatto, non è stato erogato il servizio corrispondente, dalle tariffe che le famiglie si troveranno a pagare per i medesimi servizi l'anno prossimo». Senza poi dimenticare le piccole imprese e gli esercenti: «Qui - conclude Aretusini - chiaramente, è più difficile parlare di importi e somme precise, ma la percezione generale è che comunque l'economia abbia avuto e avrà di che soffrire a causa della situazione attuale. Chiedo, quindi, al Comune se non sia ipotizzabile e auspicabile, come segnale di buona volontà e vicinanza in questo momento difficile, una revisione a ribasso delle imposte per queste attività».

