ROVIGO Quasi 2 milioni di lavori per acque più pulite. Ammontano infatti a 1,8 milioni gli investimenti per i due interventi ai depuratori di Acquevenete che hanno preso il via ieri. Il primo interessa il depuratore di Polesella, dove il cantiere che si è appena aperto e che avrà una durata prevista di otto mesi: riguarda opere che, spiega Acquevenete, serviranno per «potenziarlo e adeguarlo alle nuove esigenze: verranno realizzati numerosi efficientamenti, oltre all'ampliamento di alcuni comparti, alla razionalizzazione degli impianti e alla sistemazione degli spazi esterni». Si tratta del secondo stralcio funzionale dei lavori di potenziamento dell'impianto di via del Gorgo, finalizzati sia all'aumento della potenzialità che alla riduzione del carico organico. A Polesella, fra l'altro, sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento della rete fognaria.

L'intervento che riguarda invece il depuratore di Sant'Apollinare, che serve il capoluogo, interesserà la viabilità di accesso e i sistemi di trattamento dell'aria, per abbatterne l'impatto ambientale e odorigeno. Si tratta di ritocchi dopo gli imponenti lavori che si sono conclusi nell'estate di due anni fa, costati oltre 5 milioni di euro, che hanno permesso di raddoppiare la sua potenzialità e di dismettere il depuratore di viale Porta Po e convogliare tutti i reflui a Sant'Apollinare: «Oggi il depuratore può coprire il fabbisogno di un bacino di 74.500 abitanti equivalenti. L'accesso al depuratore di Sant'Apollinare non è adeguato al traffico di mezzi pesanti: si prevedono quindi l'allargamento e l'asfaltatura della strada e del piazzale antistante e la realizzazione dell'intersezione con la Provinciale. Lavori di sistemazione stradale saranno realizzati anche per l'impianto di viale Porta Po, dove gli impianti rimasti in funzione dopo la dismissione sono quelli relativi alla gestione delle acque reflue in ingresso all'impianto. A Sant'Apollinare verrà inoltre creato un sistema di trattamento dell'aria esausta dell'edificio pretrattamenti. Intervento analogo anche per l'impianto di Porta Po, vista la vicinanza di abitazioni in funzione. Per trattare l'aria esausta, ottenendo quindi una importante riduzione degli odori, saranno realizzate delle coperture per le vasche e si metterà in opera un impianto di controllo delle emissioni odorigene».

