Acqua nel sottopasso, i residenti temono l'insidia del ghiaccio

INFILTRAZIONIROVIGO Nel capoluogo della terra fra due fiumi, due fiumicelli continuano impertinenti a solcare altrettanti sottopassaggi nevralgici per la circolazione, quello di via Pertini e quello comunemente detto di via Forlanini, anche se il tratto in questione prende già il nome di via Salvo d'Acquisto. Un problema che riemerge nonostante i tentativi di arginare le infiltrazioni. Nel primo caso una semplice sigillatura eseguita lo scorso luglio, nel secondo, invece, un intervento effettuato nella primavera del 2017, eseguito dalla ditta...