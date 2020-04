Il Comitato utenti del Consiglio di bacino-Polesine chiede di riallacciare le utenze distaccate per assicurare a tutti l'accesso al servizio in questi giorni di quarantena. E auspica l'introduzione di una tariffa di quarantena, ovvero l'applicazione della tariffa agevolata alle utenze domestiche fino al termine della crisi, evitando che le famiglie si trovino a pagare bollette più elevate a causa della forzata permanenza a casa o domani salati conguagli. Ci sono poi altre due richieste che il sodalizio rivolge al Consiglio di bacino Polesine e ad Acquevenete. La prima è l'obbligo del gestore di riallacciare tutte le utenze domestiche disalimentate e ancora oggi senza accesso alla fornitura d'acqua, mentre la seconda considera l'esenzione del pagamento per gli utenti che abbiano perso reddito da lavoro con un ampliamento dei criteri già previsti nella disciplina del bonus idrico. Il gruppo fa quindi riferimento ai dati che testimoniano le accresciute esigenze degli italiani forzatamente nelle proprie abitazioni in attesa di novità sul fronte della lotta al virus. L'emergenza sanitaria da oltre un mese sta costringendo gran parte della popolazione italiana ad una permanenza obbligata a casa scrivono in una lettera il presidente del Comitato utenti Luciano Marangoni e il vice Giuseppe Saccardin - In questo periodo, secondo le stime sui consumi idrici elaborate dai ricercatori dell'Enea, i consumi domestici di acqua nel nostro Paese sono aumentati mediamente del 53%. Per questo chiediamo di riallacciare eventuali distacchi dell'acqua fatti nei mesi scorsi e garantire a tutti l'accesso, visto che la prima norma è l'igiene.

F.Ros.

