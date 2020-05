ACCORDO-PILOTA

CEREGNANO Sicurezza e protezione passano anche attraverso una riduzione dell'orario di lavoro per evitare contatti tra gli operai che terminano il turno e chi lo inizia. Orario ridotto, ma senza decurtazioni in busta paga: l'intesa siglata tra azienda e organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil ha previsto nei tre turni giornalieri l'uscita anticipata di un quarto d'ora per chi smonta, e l'ingresso posticipato di 15 minuti per chi subentra. Così c'è uno spazio di mezz'ora per evitare assembramenti. Nei reparti, alla ventilazione continua dei locali contribuisce anche l'apertura di portoni che normalmente restavano chiusi, oltre a finestre, per la massima circolazione dell'aria.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Per la prevenzione si punta anche sull'informazione ai lavoratori, con una sezione dedicata loro sul sito internet della Tmb e con messaggistica Sms diretta. Inoltre, la sezione news del sito aziendale è implementata con le comunicazioni a clienti e fornitori. Per i lavoratori c'è un filo diretto anche con il medico aziendale, insieme all'attività che svolge in ambulatorio, per togliere ogni dubbio sulle questioni di salute personale. Così a Ceregnano e nei tre stabilimenti a Monselice, per una delle aziende leader a livello mondiale nella lavorazione dell'alluminio nei settori dei veicoli a quattro e due ruote, la riapertura non è passata solo attraverso il presupposto di rispettare i protocolli di sicurezza sul lavoro dettati dalle strategie di prevenzione dell'emergenza sanitaria. La ripartenza di ieri alla Tmb di Ceregnano è passata attraverso diverse fasi, scandite secondo le attività consentite dalle normative di Governo e Regione.

LE FASI

Nella prima fase, dettata dal Chiudi Italia, è stata consentita la possibilità di ultimare - per quanto possibile - quanto previsto prima della sospensione, comprese attività come la spedizione della merce in giacenza, fino al 26 marzo. «Avevamo già informato i clienti del possibile blocco dei trasporti - spiega il presidente della Tmb Massimo Betto (nella foto a fianco è il secondo da sinistra, insieme ai fratelli Pietro, Stefania e Stefano) - e queste forniture hanno dato slancio alle produzioni, prima che anche il resto d'Europa e del mondo si fermasse». Circa l'80% del fatturato della Tmb, che in media è di 105 milioni di euro l'anno, viene dall'estero. Lo stabilimento di Ceregnano conta 640 lavoratori e la forza lavoro complessiva, con gli stabilimenti a Monselice, è di oltre 900 addetti. «Dal 14 aprile - continua il presidente - sono state possibili le attività connesse alle filiere autorizzate e a predisporre gli impianti alla fase di ripartenza», e quindi connesse agli obiettivi di contenere il rischio di contagio e tutelare salute e sicurezza dei lavoratori. «Poi il 27 aprile siamo rientrati, con il nuovo Dpcm, tra le attività di rilievo strategico nazionale». E così l'interesse strategico nazionale ha permesso l'avvio di alcune produzioni, e da ieri l'avvio della Fase 2 negli stabilimenti di Ceregnano e Monselice.

VOLUMI PRODUTTIVI

«I primi tre mesi del 2020 avevano evidenziato un aumento del 10% dei volumi rispetto allo stesso periodo del 2019, che già era stato in progresso sui volumi del 2018 - evidenzia il presidente -. Prima dello stop le prospettive di crescita c'erano tutte, ora vedremo come si allineerà il mercato alla situazione». Se per tutti il 2020 sarà l'anno del Coronavirus, per la Tmb vale anche la ricorrenza dei 60 anni di attività, iniziata nel 1961 a Pernumia da Antonio Betto, come officina per i servizi di lavorazione meccanica per conto terzi: «Per celebrare l'anniversario avevamo in mente alcuni eventi, ma la situazione attuale li farà slittare probabilmente al 2021», spiega il presidente Massimo Betto dalla scrivania di una delle stanze che fanno parte del museo d'impresa che a Ceregnano racchiude la storia di tre aziende, che nel 2011 sono diventate un'unica realtà dopo l'acquisto da parte della Tecnomeccanica Betto.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA