Accordo per lavori utili affidati ai detenuti

SOCIALEROVIGO Si rinnova il rapporto del Comune con il tribunale di Rovigo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Visto il buon esito della precedente esperienza, la giunta ha deciso di sottoscrivere una nuova convenzione di durata triennale. La convenzione riporta che 1'ente consente che un numero massimo di sei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino attività non retribuita in favore della collettività. Tali attività potranno riguardare tutti...