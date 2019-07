Accoglienza, posti di lavoro a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COOPERATIVE IN ALLARMEROVIGO Il decreto sicurezza mette a rischio 70 posti di lavoro in Polesine e sta mettendo in seria difficoltà il sistema di accoglienza polesano. Ad affermarlo sono Francesca Pizzo della Cisl Padova-Rovigo, il segretario generale della Cgil provinciale Pieralberto Colombo e Riccardo Dal Lago della Uil Padova e Rovigo: in un comunicato sottolineano «l'esigenza di affrontare una situazione sempre più problematica sia dal punto di vista umanitario che occupazionale».SISTEMA DI ACCOGLIENZALe difficoltà sono legate agli...