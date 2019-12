Accertamenti per la morte di Eleonora Tosi

ADRIA

Una morte che resta avvolta da un alone di mistero, quella di Eleonora Tosi, spentasi a 46 anni la notte fra venerdì e sabato. La donna, madre di un ragazzino tredicenne, era da tempo alle prese con una dipendenza da eroina ma l'overdose sembra essere stata esclusa dal medico del Suem intervenuto nella sua abitazione quando è stato scoperto il suo corpo senza vita. La causa sembra piuttosto essere stata individuata in un arresto cardiaco a sua volta provocato da un'emorragia. Ma anche sull'origine dell'emorragia al momento non sembra essere stata individuata una risposta univoca. La zona di sanguinamento, infatti, era quella dell'inguine e non è da escludere che possa essere stata provocata da una ferita autoinflitta. E non per un gesto suicida in senso stretto, quando piuttosto per trovare un punto per iniettarsi la droga, perché non è infrequente che, soprattutto in presenza di altre vene sclerotizzate, venga utilizzata anche l'arteria femorale.

ACCERTAMENTI

Ma a far chiarezza potranno essere solo gli eventuali ulteriori accertamenti che verranno disposti dalla Procura. Il pm di turno, il sostituto procuratore Valeria Motta, infatti, già questa mattina potrebbe disporre un semplice esame esterno della salma o anche affidare l'incarico ad un medico legale per una vera e propria autopsia. Nulla, tuttavia, lascia pensare che dietro alla sua morte possa esserci il coinvolgimento di altre persone. E, quindi, in ogni caso, nessun reato. La 46enne era stata arrestata e poi subito rimessa in libertà, lo scorso 7 novembre, perché una perquisizione domiciliare dei carabinieri aveva fatto saltare fuori a casa sua poco meno di 10 grammi di eroina. La donna, fra l'altro, è stata a lungo legata al fratello maggiore di Roberto Lo Coco, il 28enne adriese, a sua volta tossicodipendente, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato per aver strangolato la giovane moglie Giulia Lazzari.

Francesco Campi

