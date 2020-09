ACCADEMIA

PREMIO BELLINETTI

OGGI LA CONSEGNA

Oggi all'Accademia dei Concordi cerimonia per la seconda edizione del premio Michelangelo Bellinetti, giornalista dell'Arena di Verona e a lungo presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Per l'occasione è in programma un corso deontologico di formazione per giornalisti, Giornalismo d'inchiesta: istruzioni per l'uso, al quale partecipano Gianluca Amadori, presidente dell'Ordine del Veneto, Fiorenza Coppari, presidente del Consiglio di disciplina di questo, Daniele Butturini, docente di Diritto costituzionale dell'informazione all'università di Verona, Pierluigi Granata, esperto di intelligence di polizia nei settori della criminalità economica.

CNA

SEMINARIO ONLINE

SUL SUPERBONUS

(R.Mer.) Il Superbonus 110% è al via: per evitare false partenze è necessario conoscerne a fondo gli aspetti. Per questo la Cna organizza un webinar per le aziende, oggi alle 18.30. All'incontro online parteciperanno l'architetto Carlo Dario, Studio Dario e Mion, membro del network Casaclima Padova, Venezia e Rovigo, su aspetti tecnici e sviluppo delle procedure; Giuliana Cappellesso, responsabile fiscale Cna di Padova, su credito di imposta e cessione del credito. Michele Pasqualotto, responsabile Edilizia Cna, presenterà strumenti e servizi per affiancare le imprese; infine Massimo La Rosa, di Unicredit, illustrerà le procedure per la cessione del credito alle banche.

SERVIZI

RIAPRONO LE ISCRIZIONI

AGLI SCUOLABUS COMUNALI

(R.Mer.) Da giovedì riaprono le iscrizioni agli scuolabus del Comune. Il servizio è mirato ai bambini frequentanti i nidi comunali a partire da un anno di età e agli alunni a partire dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie e fino alle medie. L'iscrizione deve essere effettuata on-line previa acquisizione delle credenziali per chi non ne fosse in possesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA