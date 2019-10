Accademia-Comune, patti chiari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO La Lega rinnega il lavoro dei suoi quasi quattro anni di amministrazione, guidati da Massimo Bergamin, votando contro il bilancio consolidato. Secondo il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, durante la seduta di lunedì pomeriggio, non ci sarebbe stata abbastanza politica all'interno di quel documento economico-finanziario, ma il consolidato nulla ha a che vedere con la programmazione futura dell'Amministrazione di Edoardo Gaffeo, piuttosto è uno sguardo sullo stato di salute di quanto è stato fatto in...