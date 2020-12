L'INCHIESTA

ROVIGO Sigilli al cantiere per la realizzazione di un ospedale in Calabria, a Vibo Valentia, nell'ambito di un'indagine per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e disastro ambientale colposo che vede indagate sette persone e che ha riflessi anche a Rovigo. Perché i lavori fanno capo alla società di progetto Vibo Hospital Service spa, che ha sede in viale delle Industrie 8 a Rovigo, stessa sede della Guerrato, che infatti è la capogruppo dell'aggregazione temporanea di imprese formata insieme alla Costruzioni Procopio srl e alla Carchella spa, che si è aggiudicata l'appalto per un importo complessivo di circa 144 milioni di euro.

PROJECT-FINANCING

La Guerrato è un colosso che ha bisogno di poche presentazioni: nata nel 1935 come laboratorio artigianale di impianti idraulici è poi diventata una delle più importanti realtà non solo italiane nel settore della impiantistica industriale e della finanza di progetto, in particolare nel settore ospedaliero. Nel 2016 è rimasta coinvolta nella cosiddetta Tangentopoli delle Terme e, dopo queste vicende, si è aperto lo stato di crisi, che ha portato l'azienda al concordato in continuità e alla vendita del 51% delle quote societarie fino ad allora ancora detenute della famiglia Guerrato, alla Xela Spa di Pescara, interamente di proprietà della Di Carlo costruzioni Spa. Operazioni che hanno consentito alla Guerrato, guidata dal presidente Antonio Schiro, di continuare nelle sue attività da un capo all'altro dell'Italia, da Trento, con l'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale oggetto di un contenzioso al Tar e al Consiglio di Stato, fino a Vibo Valentia. Per quanto riguarda l'indagine che ha portato la Finanza ad apporre i sigilli al cantiere, coordinata dal Procuratore capo di Vibo Camillo Falvo e dal sostituto Filomena Aliberti, il vizio sembrerebbe essere a monte. L'area sequestrata è infatti quella relativa ai lavori di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone e della raccolta delle acque bianche, complementari alla realizzazione dell'ospedale. Opere finanziate con il fondo del Ministero dell'Ambiente per la mitigazione del rischio idrogeologico del bacino, che nel luglio 2006, è stato al centro della drammatica alluvione che vide due uomini ed un bambino perdere la vita. Secondo gli inquirenti, invece, i lavori avrebbero ampliato la portata del canale con la costruzione di manufatti in cemento che, aumentando l'affluenza delle acque nel dissestato bacino del fosso, aumenterebbero rischio di esondazione. L'accusa di abuso di ufficio, quindi, viene mossa perché la Regione avrebbe distratto i fondi pubblici ministeriali destinati a pulire il fosso, utilizzandoli strumentalmente per la realizzazione del nuovo ospedale, andando, all'opposto, ad aggravare il rischio idrogeologico.

CANTIERE SEQUESTRATO

Sei dei sette indagati sono calabresi, Domenico Maria Pallaria, direttore del Dipartimento infrastrutture della Regione Calabria, Pasquale Gidaro, responsabile della struttura tecnica, Alessandro Andreacchi, direttore dei lavori, Giacomo Procopio legale rappresentante dell'omonima impresa esecutrice dei lavori, Massimo Procopio, direttore tecnico della stessa ditta e vicepresidente della Vibo Hospital Service spa. L'unico non calabrese destinatario dell'avviso di garanzia, è Pier Renzo Olivato, originario di Anguillara, 66 anni, storico vicepresidente della Guerrato, indagato in qualità di presidente della Vibo Hospital Service spa.

