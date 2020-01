Abrogato lo sconto in fattura Cna: «Era concorrenza sleale»

ECONOMIA

ROVIGO Buone notizie per il settore costruzioni e per le imprese artigiane. La commissione Bilancio del Senato ha approvato nelle scorse settimane un emendamento che abroga lo sconto in fattura. Questo meccanismo, introdotto dal Decreto crescita nel luglio 2019 e fortemente osteggiato già nella fase di gestazione dalle associazioni di categoria degli artigiani, creava una enorme distorsione del mercato. Cna ha promosso fin da agosto 2019 presso l'Antitrust e la Commissione Europea un ricorso firmato da 64 imprese (12 di Rovigo) che hanno messo la faccia per fermare questo provvedimento.

«Il provvedimento, oggi abrogato, impediva di fatto a migliaia di impiantisti e imprese edili di poter effettuare lo sconto in fattura al privato cittadino. Si creava un'imbarazzante situazione per cui lo stesso idraulico o elettricista a cui veniva rifiutato il preventivo per assenza dello sconto in fattura, veniva spedito nelle abitazioni da una multiutility o da una multinazionale del settore energetico che grazie allo sconto spiazzavano le proposte delle piccole imprese. Infatti l'articolo 10 del decreto crescita emanato nel luglio 2019 prevedeva la possibilità di comprimere in un anno lo sconto fiscale previsto in dieci», afferma Antonio Fantoni, presidente degli impiantisti della Cna di Rovigo.

Grazie a questa abrogazione i cittadini non perdono alcun vantaggio fiscale, ma finalmente si torna a dare dignità a un a categoria che era stata messa all'angolo da questo provvedimento. In questo modo si valorizzano la professionalità e le competenze di centinaia di imprese che negli anni hanno investito in formazione, corsi, innovazione e che riescono ad offrire al cittadino un servizio su misura.

Aggiunge ancora Fantoni: «Dalla scorsa primavera la Cna ha cercato di far capire al Governo come questa scelta rischiasse di marginalizzare le imprese più innovative del settore. Solo oggi il Senato ha accolto questa proposta, che ci permette di tornare a operare con più chiarezza per il cittadino e più professionalità per le imprese artigiane. L'associazione non ha mai mollato l'osso e alla fine è stata premiata la nostra testardaggine. Adesso l'emendamento deve essere inserito in Legge di Bilancio e quindi attendiamo le scelte del Governo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA