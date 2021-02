ABITARE

ROVIGO «Le premesse sono quelle di una vera e propria emergenza abitativa a danno non solo di chi ha investito sugli immobili, ma anche di tutti quegli inquilini onesti alla ricerca di una casa in affitto che sempre più difficilmente troveranno».

È questa la riflessione di Paolo Mercuri, presidente provinciale dell'Ape Confedilizia di Rovigo, l'associazione che rappresenta i proprietari edilizi, in merito al blocco degli sfratti scattato nel marzo scorso con il pacchetto di misure emergenziali e prorogato fin al 30 giugno di quest'anno. «Sedici mesi - aggiunge Mercuri - in cui i proprietari di casa vengono di fatto espropriati dei loro beni, spesso anche unica fonte di sostentamento, ma saranno molti di più i mesi che dovranno attendere prima di poter rientrare in possesso dei loro immobili locati ai condomini morosi».

Non solo. Secondo Mercuri, quando gli sfratti riprenderanno, «gli ufficiali giudiziari, già oberati di lavoro, si troveranno a dover eseguire migliaia di procedure che vedranno allungare inevitabilmente e inesorabilmente i tempi: si potrà arrivare, complessivamente, a due anni e mezzo, forse tre, durante i quali i proprietari di immobili con inquilino moroso non percepiranno alcun reddito dai loro immobili, pur dovendo pagare le imposte, nel caso delle locazioni commerciali, anche sui redditi non percepiti».

I NUMERI

Nel 2019 gli sfratti eseguiti in Polesine erano stati 71 su un totale di 1.661 in tutto il Veneto, a fronte di 254 richieste di esecuzione e di 186 provvedimenti di sfratti che erano stati poi emessi. Di questi 186, nessuno per esigenze del locatore, appena otto per finita locazione e ben 178 per morosità, 78 dei quali solo nel comune di Rovigo. Numeri in flessione rispetto a quelli del 2018: meno 19,4% per le richieste di esecuzione, meno 16,2% per i provvedimenti di sfratto emessi e addirittura meno 29,7% per gli sfratti eseguiti. Una tendenza comune a tutta la regione, anche se in misura minore, ovvero con una flessione degli sfratti pari al 24,9%, superiore anche al meno 14% che si è registrato anche su scala nazionale.

TASSE DA PAGARE

Nel 2020 tutto è rimasto congelato. E i proprietari degli immobili, spiega il presidente dell'Ape di Rovigo, che terrà l'assemblea dei soci il 26 febbraio, «subiscono non solo la mancata riscossione del dovuto canone, ma devono anche sostenere le spese di condominio, e spesso anche delle utenze, a carico di conduttori morosi, l'impossibilità di utilizzare l'immobile in un periodo incerto come quello in cui stiamo vivendo, il non poter entrare in possesso di un'immobile acquistato all'asta per sé o la propria famiglia e molto altro. Il tutto senza alcun risarcimento da parte dello Stato, anzi persino con l'obbligo di versare l'Imu. Gli sfratti bloccati, inoltre, riguardano anche situazioni sorte quando il nuovo Coronavirus era ben lontano dal manifestarsi. Le tematiche sociali che affliggono i conduttori, oggi sono spesso anche quelle del locatore. Quest'ultimo può aver perso il lavoro, può trovarsi in cassa integrazione, può essere una partita Iva in crisi, può essere titolare di un contratto di mutuo, può avere in corso costosi interventi di ristrutturazione e spese da pagare, ma tutto ciò non viene minimamente considerato dal legislatore, tantomeno dal Comune che pretende comunque le imposte sulla proprietà. E se da un lato è giusto che anche i conduttori vengano aiutati in tempi di pandemia, sarebbe altrettanto giusto che di tali aiuti si facesse carico la collettività, non sempre la categoria dei proprietari, senza alcun risarcimento. Rivolgiamo nuovamente un appello alle istituzioni, ai sindaci e ai parlamentari del territorio affinché sia, quanto meno, limitato il danno. In un'atmosfera così incerta, incoraggia, seppur con non poche limitazioni e incognite, l'introduzione del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, pari al 50% della riduzione del canone nel limite di 1.200 euro per singolo locatore».

