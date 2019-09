Abbonamenti, via ai rincari: si paga fino a 5,5 euro in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TARIFFEROVIGO Una riduzione delle percorrenze e un aumento del costo degli abbonamenti. Non un gran regalo per gli studenti polesani. Dal 10 agosto, infatti il costo degli abbonamenti mensili e annuali ridotti per studenti e lavoratori, che vale tutti i giorni tranne le domeniche, ha subito un rincaro medio del 4,4%. Si va da 1 euro in più al mese in più per l'abbonamento per le corse fino a 5 chilometri, da 35 a 36 euro, ai ben 5,50 euro di aumento per l'abbonamento per chi deve coprire una distanza fra i 20 e i 30 chilometri, per...