ROVIGO La cultura porta in città una prospettiva nuova verso la ripartenza, verso una riscossa tanto attesa e sperata. Nel dubbio se rimandare tutto al 2021 o salvare Rovigoracconta, nel mese di marzo, quando già gran parte del lavoro per maggio era fatta ma è scattata l'emergenza sanitaria, «abbiamo voluto spostare e dare un nuovo volto al Festival, un cambio di prospettiva».

Sara Bacchiega e Mattia Signorini, ideatori di Rovigoracconta, alla presentazione di ieri hanno parlato di «un anno di grande difficoltà per tutti, ma con la responsabilità di dare un segnale di ripartenza attraverso la cultura». «Siamo grati alla città intera hanno detto che mai come quest'anno si è unita per aiutarci a salvare la manifestazione, perché alcuni partner sono crollati nei mesi di lockdown. Per questo siamo qui in piazza, vicini alla gente, e speriamo che tanti accoglieranno questa opportunità, magari portando da casa una sedia o una coperta, se non dovessero bastare i posti disponibili, seppure numerosi e gestiti con il prezioso aiuto della Polizia locale. Appello dunque alla responsabilità di tutto il pubblico, al rispetto delle norme sanitarie, senza le quali non si potrebbe tornare alla cultura. Sarà un'edizione importante, perché tanti altri festival italiani hanno deciso di non partire e anche perché ci sarà la valorizzazione di tre eccellenze del passato polesano: l'attrice Dria Paola, il ciclista Luigi Masetti e la pilota Maria Antonietta Avanzo. Ci saranno anche ospiti di rilievo, alcuni dei quali con anteprime nazionali; ci sarà spazio per alcuni compleanni importanti, come i 75 anni di Pipi Calzelunghe e i 100 anni di Gianni Rodari. Nessun evento sarà annullato o spostato, perché tutti i palchi sono coperti, quindi potrebbe essere utile anche l'ombrello».

Parole di stima sono state espresse dall'assessore regionale Cristiano Corazzari, dal sindaco Edoardo Gaffeo e dall'assessore alla Cultura Roberto Tovo, che hanno sottolineato quanto il festival 2020, «un'edizione calda d'estate», sia un «segnale concreto e prezioso di ripartenza, di fiducia e speranza per rendere viva la città e il suo territorio». Presenti e orgogliosi tutti gli altri sostenitori: Giuseppe Toffoli per la fondazione Cariparo, Gian Michele Gambato per Confindustria, Luca Secchiero per Fondazione Rovigo Cultura, Manuela Nissotti per Asm Set, Pavanello Serramenti, le aziende Lanfredini e Valier. Il programma completo del Festival sarà distribuito in città dal 20 agosto. Per maggiori informazioni: www.rovigoracconta.it; info@rovigoracconta.it.

Sofia Teresa Bisi

