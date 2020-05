L'INCIDENTE

ROVIGO Ha tirato dritto alla rotonda, abbattendo non solo i cartelli, ma anche la stele in ferro stampato collocata nell'ottobre 2016, quando quello spazio all'incrocio fra viale Gramsci e via Alfieri è stato intitolato alla memoria di Romano Bettarello, primo caso della storia di un luogo pubblico intitolato a un giocatore di rugby.

CHIAMATA ALLA POLIZIA

Un incidente che non è passato inosservato: erano circa le 23 di martedì e i residenti hanno subito chiamato la polizia, fornendo la descrizione dell'auto, una Seat vecchio modello, che aveva abbattuto la targa dall'alto valore simbolico. Subito è intervenuta una Volante che ha seguito la lunga scia di olio che dal luogo dell'impatto conduceva fino a dove l'auto, visibilmente e pesantemente danneggiata, era stata parcheggiata. Gli accertamenti hanno poi permesso di accertare che alla guida, poco prima, non si trovava il proprietario, un giovane moldavo, ma un suo parente che agli agenti è apparso essere in stato di ubriachezza.

DOPPIA DENUNCIA

L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, motivo per cui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con il contestuale ritiro della patente. Non solo, ma è stato sanzionato anche per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus, non avendo saputo fornire un valido motivo sul perché fosse a giro in auto.

CONTROLLI E SANZIONI

Sul fronte degli spostamenti e del rispetto di limiti e obblighi previsti per frenare i contagi, martedì la polizia ha sanzionato in tutto cinque persone su 70 controllate, mercoledì due su 40, mentre lunedì erano state ben dieci su 31, fra i quali tre lavoratori di una ditta impegnati in lavori stradali che non indossavano la mascherina, e un gruppo di persone che si erano trovati fra loro, verso le 21, tutti sempre sprovvisti di mascherina.

I carabinieri, invece, hanno sanzionato otto persone lunedì, sette martedì e tre mercoledì. Martedì, infine, la polizia locale di Rovigo ha sanzionato una sola persona, trovava in via Alfieri senza guanti e mascherina. Che sono non un optional, ma obbligatori. La mascherina, fra l'altro, va indossata correttamente, ovvero in modo che copra la bocca, ma anche il naso, perché solo così ha una sua efficacia.

