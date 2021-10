Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRIMINALITÀROVIGO Una segnalazione provvidenziale che ha permesso al tempo stesso di sventare un probabile furto e di catturare una ricercata, finita poi dritta in carcere. È successo nel primo pomeriggio giovedì, quando la centrale operativa ha ricevuto la telefonata di un residente in un condominio del centro che, insospettito dalla presenza di due donne nella tromba delle scale del proprio condominio, fuggite non appena l'hanno...