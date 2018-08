A Tornova serata in corte con musica, ballo e cucina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOREOIl meteo avverso prolunga la tre giorni delle serate in corte a Tornova in programma da venerdì. Diversamente da quanto previsto, l'appuntamento con la tradizione organizzato dalla Pro Loco di Loreo che come da consuetudine si tiene sull'aia di corte Vianelli a Tornova, si concluderà questa sera. A causa infatti del maltempo sarà recuperata oggi la serata danzante saltata venerdì. Sul palco dalle 21 salirà quindi l'orchestra di Mauro Levrini che farà ballare gli appassionati sulla pista d'acciaio. Non mancherà neanche la...