Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROSOLINAInizia in maniera classica la fiaba interattiva che il micologo Ermanno Marangon presenterà alle 21.30 in piazza san Giorgio a Rosolina Mare, secondo appuntamento della rassegna RosolinAmarLibri, introdotto da Sandro Vidali. Realizzata da Francesca Assisi e dai suoi collaboratori del Centro Antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, con la fiaba Funghi...belli da vedere, ma non sempre buoni da mangiare, Marangon si rivolge a...