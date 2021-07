Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANIMAZIONIROVIGO Il Polesine potrà beneficiare di quasi 400mila euro, da investire nei Centri estivi. Si tratta di un importante aiuto per le famiglie, in quelle che sono le spese per le attività educative. L'iniziativa porta la firma della ministra Elena Bonetti, che ha comunicato gli importi approvati dalla Conferenza unificata, in arrivo entro luglio nelle casse comunali. A darne l'annuncio è stata la deputata veneta di Italia Viva,...