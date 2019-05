A settembre serviranno 111 maestri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIPLOMI MAGISTRALIROVIGO La svolta nel reclutamento di insegnanti dipende tutta dalla riapertura delle Graduatorie a esaurimento (Gae) e successiva stabilizzazione di chi ha già in curriculum 36 mesi di supplenze. Secondo i sindacati della scuola è questa la strada principale per tutelare i maestri con diploma magistrale, perché anche superando il concorso straordinario già avviato, dal quale è scomparso il numero di posti che andranno a ruolo, non c'è sicurezza di essere confermati, nonostante si tratti in maggior parte docenti con...