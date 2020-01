Anche nelle farmacie di Rovigo, in questi giorni, c'è chi acquista mascherine per difendersi dal tanto temuto coronavirus. Anche se in Italia non ci sono, per il momento, contagi registrati, il rischio di una possibile pandemia ha allertato la popolazione, in particolare per chi viaggia per studio o per lavoro. Ieri mattina in una farmacia del centro, una mamma ha spiegato di avere acquistato delle mascherine per la figlia diretta negli Emirati Arabi per motivi di lavoro. L'acquisto delle mascherine per proteggersi dal virus, che può essere tramesso attraverso gli starnuti, ha registrato infatti un vero e proprio boom un po' in tutte le città. Si tratta di prodotti venduti generalmente in confezioni da 10, 20 o 50 pezzi il cui costo a singola mascherina è inferiore ai 10 centesimi. La corsa all'acquisto che si registra in tutte le città italiane e nei principali aeroporti ha ridotto l'offerta sul mercato e potrebbe dare vita a speculazioni ai danni dei consumatori, avvisa però il Codacons che sta registrando aumenti del prezzo del prodotto. Ieri online c'erano infatti mascherine in vendita a prezzi più alti del normale, dicono al Codacons, fino a 0,50 euro ad articolo, con un ricarico del 400% rispetto ai listini prima dell'emergenza sanitaria. Aumentate in questi giorni anche le vendite di disinfettanti per le mani, tant'è che alcuni Comuni hanno fatto scorta del presidio per la pulizia delle mani per collocarlo nei bagni degli uffici pubblici e delle scuole.

R.Mer.

