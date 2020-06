IL FENOMENO

ROVIGO Non tutti i negozi della città soffrono la crisi dovuta alla pandemia. Se i rodigini hanno infatti ridotto gli acquisti di abbigliamento e frequentano meno i ristoranti, non sembrano però rinunciare agli acquisti legati alla casa. Lo storico negozio di casalinghi Gasparetto sta infatti registrando un vero e proprio boom di vendite.

«Non ce l'aspettavamo spiega Marcello Gasparetto, che assieme al fratello Vittorio gestisce l'attività sul Corso e un secondo punto vendita nel Vicentino - Da quando abbiamo aperto abbiamo parecchi ordini, la gente ha infatti riscoperto il piacere di vivere la casa, invitando amici o anche semplicemente in famiglia. Stanno infatti andando alla grande i barbecue per le grigliate in giardino o in terrazzo, ma anche macchinari da cucina come robot, impastatrici e frullatori professionali». Restare a lungo chiusi in casa a causa della pandemia sembra infatti avere cambiato anche le modalità di fare acquisiti. «Abbiamo notato racconta il commerciante che i nostri clienti stanno acquistando prodotti rassicuranti di storici marchi ben conosciuti con cui l'acquirente si sente appunto tranquillo di avere fatto la scelta giusta».

CASA E GIARDINO

Non solo. In verità la scelta dei polesani di investire sulla casa, dalla cucina al giardino (anche l'arredo per l'esterno infatti sta registrando un boom di vendite) è legata anche alla paura di una seconda ondata autunnale di pandemia. In pratica, in molti scelgono di investire su attrezzature da cucina di cui magari prima non facevano uso con la previsione di trascorrere molto tempo a casa dedicandosi ai fornelli. «Stiamo vendendo molte impastatrici di alta qualità spiega Gasparetto -, forse perchè con il lockdown un po' tutti abbiamo scoperto il piacere di cucinare: non a caso per settimane ad andare a ruba nei supermercati è stato proprio il lievito e la farina per pizza e pane». C'è poi tutto il settore dei lunch-box, i contenitori per portarsi il cibo in ufficio. Durante la chiusura di bar e ristoranti, i lavoratori che hanno invece continuato a frequentare uffici e negozi legati ai servizi essenziali, autorizzati a rimanere aperti, sono stati costretti a portarsi in pranzo da casa. Abitudine proseguita anche nelle settimane successive, tant'è che gli esercizi pubblici del centro dalla riapertura si ritrovano a fare i conti, all'ora di pranzo, con tavoli vuoti e pochi clienti. «In verità spiega Gasparetto in molte città sta prendendo piede la procedura di portare al bar o ristorante di fiducia il proprio contenitore per pranzare poi in ufficio con le proprie posate, ma senza rinunciare al piatto del ristorante. Un buon compromesso che, se prendesse il via anche a Rovigo, porterebbe ad una ripresa della pausa pranzo preparata dal proprio locale di fiducia». Perché, in fondo, dalle grandi crisi, nascono le migliori opportunità di crescita. E di sicuro idee e flessibilità, per un settore come il commercio, sono gli ingredienti per reinventarsi con successo.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA