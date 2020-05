OGGI IN PIAZZA A ROVIGO

ROVIGO Scenderanno in piazza Vittorio Emanuele II oggi, alle 12, i commercianti e gli esercenti della città, in centro per protestare contro la prolungata chiusura delle loro attività prevista anche nell'ultimo decreto del Governo. L'apertura, secondo quanto anticipato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in particolare per bar e ristoranti, è infatti prevista per i giugno.

INCASSI AZZERATI

Un altro mese senza incassi potrebbe però portare molte attività, del centro storico ma anche delle frazioni, a non riuscire più a riaprire i battenti. Commercianti ed esercenti della città, questa mattina, consegneranno simbolicamente le chiavi delle proprie attività al sindaco Edoardo Gaffeo.

CONSEGNA DELLE CHIAVI

«Un modo spiegano i negozianti del capoluogo del Polesine - per sollecitare il primo cittadino di Rovigo, proprio in qualità di sindaco del più importante comune della provincia, a fare pressione sul Governo per riaprire, il prima possibile, le attività e riprendere dunque ad incassare». Per i commercianti del centro, infatti, il rischio è che molte attività non riapriranno più. La manifestazione, assicurano gli organizzatori, sarà pacifica e si svolgerà nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza.

SERVIZI DA ASPORTO

In questi giorni molti bar della città hanno riaperto per effettuare il servizio di asporto, caffè e brioche devono però essere obbligatoriamente prenotati e ritirati all'esterno dell'attività dove viene effettuato anche il pagamento. Lo stesso stanno facendo molti ristoranti e pizzerie cittadine, già da diverse settimane impegnati con la consegna a domicilio. Il lavoro però, in particolare per quest'ultima categoria, si concentra nel fine settimana e non è spesso sufficiente a coprire le spese fisse dell'attività, come affitti e utenze.

DIPENDENTI IN CASSA

Il personale dipendente che lavora nella ristorazione è ancora in attesa di ricevere la Cassa integrazione, molte famiglie rodigine si trovano dunque in forte difficoltà e riescono a sopravvivere solo con l'aiuto dei Buoni spesa distribuiti dal Comune. Una crisi, quella di bar e ristoranti, che continuerà per diverso tempo anche dopo la riapertura, dal momento che le normative anti Covid 19 impongono rigide restrizioni in merito al rispetto delle distanze di sicurezza all'interno dei locali, oltre all'uso di Dispositivi di protezione individuale.

Roberta Merlin

