IL TURISMO

ROSOLINA Una sveglia per lo Stato, un monito a non condannare a morte le imprese. È questo il senso della manifestazione alternativa al classico Primo maggio che è andata in scena a Rosolina. Sono state tutte le attività del comparto turistico di Rosolina Mare, raccolte nell'associazione Amare Rosolina, a organizzare e a condividere attraverso i social media la protesta contro l'incertezza sui tempi per la riapertura. E non bastasse lo striscione appeso lungo il cavalcavia sulla Romea sullo svincolo per la località balneare, per rendere l'idea di imprese ormai ai limiti della sopravvivenza, un grembiule è stato infilata dentro un cappio.

La manifestazione ha preso avvio nel parcheggio del ristorante Al Monte. Nicola Brugiolo, presidente di Amare Rosolina, ha tenuto un breve intervento per spiegare le motivazioni dell'iniziativa e le tante incognite che gravano sulla stagione turistica. «Per noi partite iva, ma vale lo stesso per i nostri dipendenti, questo Primo maggio non è la festa dei lavoratori perché nessuno di noi può lavorare - ha esordito - non siamo qui per chiedere misure assistenziali, ma che nel rispetto di tutte le regole e misure di prevenzione ci venga restituita la possibilità di aprire le nostre attività e di ritrovare la nostra dignità nel lavoro». Per una realtà come Rosolina Mare, l'ipotesi di aprire la stagione a giugno significherebbe concentrare l'attività in soli tre mesi. E oltre al previsto crollo della presenza di turisti stranieri, va poi messo in conto il rischio di eventuali bizze del tempo che non potrebbero essere ammortizzate. Per questo viene chiesta la possibilità di riaprire quanto prima, perché anche solo qualche settimana di attività in più può significare la salvezza per gli operatori.

COMPARTO IN GINOCCHIO

«Le istituzioni devono fare in modo che le imprese non muoiano - continua Brugiolo - Siamo consci che il nostro gesto oggi non cambierà le cose, ma a fronte di un comparto turistico che è in seria difficoltà, ci devono essere delle risposte chiare su come far partire la stagione e come sostenere le imprese. Non appena sarà possibile, siamo pronti ad accogliere i nostri clienti e a continuare a valorizzare un territorio unico in Italia».

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA