L'ESTATE DEI RAGAZZI

ROVIGO Tante famiglie sono in difficoltà, economicamente provate dall'emergenza Coronavirus. Arrivare alla fine del mese è sempre più faticoso. Da qui l'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione comunale di Pincara, per aiutare mamme e papà nella gestione dei figli durante il periodo estivo. Il Comune ha riproposto con successo l'animazione estiva completamente gratuita a favore di bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Hanno aderito quasi una trentina di giovani, seguiti dallo staff di Hakuna Matata. Le attività sono iniziate dalla seconda settimana di giugno e proseguiranno fino ad agosto.

LABORATORI E ATTIVITÀ

Le giornate scorrono via in allegria e spensieratezza, tra giochi, attività e laboratori. Il sindaco Stefano Magon spiega: «Come ogni anno, il Comune non ha voluto far mancare questa opportunità per i bambini del paese durante le vacanze estive. Da anni cerchiamo di supportare le famiglie e offrire un servizio all'altezza delle aspettative, un servizio importante, se consideriamo il delicato momento economico che tante famiglie stanno attraversando. Il Grest viene proposto in forma gratuita per i residenti e per gli alunni che frequentano la scuola primaria».

ORGANIZZAZIONE RIVISTA

Il Comune di Pincara è tra le poche realtà della provincia di Rovigo a sobbarcarsi gli interi costi dell'animazione estiva per ragazzi, garantendo un bel risparmio alle famiglie del paese. Inevitabile un leggero calo delle adesioni rispetto a un anno fa: «Siamo stati costretti a rivedere molti aspetti organizzativi spiega il sindaco - gli spazi sono ridotti, gli ambienti vengono continuamente sanificati. Nel 2018 c'erano 48 ragazzini iscritti, adesso sono 30». Ma l'entusiasmo non manca: «L'avventura sta proseguendo da tre settimane in un bellissimo clima di condivisione, sia per i giovani che hanno aderito, sia per educatori e aiuto-animatori. I bambini si divertono in un clima sereno e hanno l'opportunità di stringere nuove amicizie», conclude il sindaco. Hakuna Matata è un'associazione culturale, ricreativa e sportiva che da anni segue l'animazione sia a Pincara che nei paesi limitrofi. E' solido il legame instaurato con l'Amministrazione locale.

Un'altra particolarità è prevista a dicembre: «Quando le scuole interromperanno le lezioni e ci saranno le vacanze invernali - anticipa il sindaco Magon - ci sarà l'animazione assieme allo staff di Hakuna Matata, sempre in forma gratuita e promossa dal Comune». Stefano Magon sottolinea: «L'impegno quotidiano che mettiamo in campo per famiglie e bambini è una priorità per la nostra agenda politica: siamo convinti che il futuro della comunità si costruisca proprio su questi basi».

