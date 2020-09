ASSOCIAZIONI

ROVIGO La Passeggiata a 6 zampe che domani a Rovigo partirà verso le 9.30 dal punto di ritrovo all'angolo tra via De Polzer e via Maffei, sarà un'occasione da condividere con i propri amici a quattro zampe e per conoscere la proposta del comitato Democrazia e/è futuro per la riforma del regolamento comunale di tutela degli animali. L'appuntamento è all'altezza dell'incrocio con via Gino Piva e seguirà l'itinerario verso le vie Verga, Roverella, Croce, Duse e parco Cibotto. Organizza l'evento lo stesso comitato, che punta così a valorizzare l'area verde in Commenda est, sostenere l'attività di volontariato con gli animali e sensibilizzare sui diritti degli animali. Dopo la passegiata e la pausa caffé sarà esposta la proposta di riforma del regolamento comunale su tutela e benessere animale. L'evento è aperto a tutti e richiede un contributo di 10 euro, per poter devolvere il ricavato a progetti di contrasto agli abbandoni e al randagismo, e per sostenere le adozioni canine. È necessaria la prenotazione, in ottemperanza ai protocolli Covid: per maggiori informazioni e per prenotare, telefonare al 392/1584422 o inviare una e-mail all'indirizzo mariatruppo@hotmail.it.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

