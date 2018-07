A Palazzo Nodari c'è già aria di Natale Paulon: «Addobbi a carico dei negozi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROGRAMMAZIONEROVIGO Finora il Natale d'estate lo si poteva provare solamente nell'emisfero australe, ma da ieri mattina anche a Rovigo l'Amministrazione comunale e gli operatori commerciali hanno cominciato a cantare le canzoni natalizie. Nulla è dovuto ad un colpo di calore, ma la necessità di programmare gli eventi di dicembre con ampio anticipo, visto che in autunno gli eventi saranno molto fitti per via dell'Ottobre Rodigino. Negli ultimi due anni, gli unici che l'Amministrazione di Massimo Bergamin ha potuto finora organizzare, le...