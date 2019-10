A Palazzo Angeli il T-Day per i tirocini degli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMAZIONE E TIROCINIOROVIGO Anticipare il futuro, questa una delle opportunità che sono state prospettate agli studenti del Cur. Nella nuova sede di Palazzo Angeli, inaugurata da pochi giorni, il Dipartimento di Giurisprudenza rodigino dell'Università di Ferrara ha dato vita ieri alla presentazione delle tante opportunità offerte in particolare dai tirocini, il T-day 2019, nel corso del quale è stato ribadito come «uno dei punti di forza della Laurea magistrale in Giurisprudenza di Rovigo è la possibilità, frutto di una convenzione con...