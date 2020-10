L'UNIVERSITÀ

ROVIGO Un attento e scrupoloso rispetto delle regole, attuato già da alcune settimane, non ha neppure richiesto l'adeguamento alle misure imposte dal nuovo Dpcm varato dal governo Conte il 24 ottobre. Il corso di laurea di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, con sede distaccata a Rovigo, che da ottobre 2019 ha preso casa nella prestigiosa sede di Palazzo Angeli, in Corso del Popolo, affacciata su piazza Matteotti con vista sui giardini delle Torri, nonostante l'inasprirsi dell'emergenza sanitaria continua la propria attività didattica in piena sicurezza, senza modifiche rispetto a quando è iniziato il nuovo anno accademico.

Anche perché l'ultimo Dpcm non prevede vincoli o indicazioni per il mondo dell'università. Le lezioni in presenza degli studenti si stanno svolgendo regolarmente, naturalmente con tutte le limitazioni necessarie a garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale. Notevole, dunque, la differenza con le scuole secondarie di secondo grado, ovvero gli istituti superiori. Per questi ultimi, infatti, il Dpcm dei giorni scorsi ha dato una stretta alle lezioni in aula imponendo una percentuale di didattica a distanza pari e comunque non inferiore al 75%. Vale a dire che il 75% delle lezioni deve essere svolto online con le singole scuole che hanno avuto solo pochi giorni di tempo per organizzarsi e adeguarsi alle nuove regole.

Un altro mondo quello dell'università e in particolare quello degli studenti iscritti a Giurisprudenza a Rovigo, situata in pieno centro storico. L'attività, come spiega il presidente del Cur Mauro Venturini, è stata organizzata in modo scrupoloso e come tale prosegue anche in queste settimane. «Gli studenti spiega sono stati divisi in gruppi e attraverso una app dedicata si registrano alle lezioni in presenza per accedervi». Non solo. Le stesse lezioni in presenza sono state organizzate in modo tale da incastrare perfettamente orari e spazi: «Per gli studenti del primo anno, le lezioni si svolgono tutte in presenza prosegue il presidente - Per quelli del secondo anno quasi tutte in presenza in modo tale da utilizzare le due aule più grandi consentendo il distanziamento. Per gli studenti del terzo e quarto anno è prevista la frequenza un giorno a settimana a rotazione, in modo tale da utilizzare le aule lasciate libere dagli studenti del secondo anno».

Il resto delle lezioni, specie per gli studenti del terzo e quarto anno, è svolto in modalità virtuale. Lo sforzo organizzativo fatto dal Cur, però, non riguarda solo l'organizzazione delle lezioni e delle aule. Perché, come precisa Venturini, anche gli altri spazi del Palazzo devono essere in qualche modo governati in modo tale da evitare assembramenti. «Oltre alle frecce direzionali poste a terra per guidare i flussi degli studenti nei corridoi prosegue abbiamo aperto l'accesso alla biblioteca in modalità controllato, attraverso l'iscrizione, la gestione dei servizi igienici prevede una numerosità massima così come l'uso dei lavandini è stato reso alternato». L'uso dei termoscanner per la rilevazione della temperatura agli studenti che accedono alla sede universitaria, invece, non è obbligatorio ma, aggiunge il presidente «facciamo una rilevazione a campione tra gli studenti». A tal proposito «abbiamo allestito una sala Covid» conclude.

