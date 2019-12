A ottant'anni scivola in bici e cade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRADE GHIACCIATEROVIGO Mattinata difficile ieri per il traffico, con piccoli incidenti in tutto il Polesine causati dallo strato di ghiaccio che ha ricoperto le strade e che ha cominciato a sciogliersi solo dopo le 9. Lo spargimento di sale, che ha reso percorribili le arterie principali, è risultato invece insufficiente a mettere in sicurezza la viabilità secondaria. Scivolone di uno scooter al passaggio a livello di San Sisto intorno alle 8.30: due persone sono scivolate alla ripartenza dopo il transito del treno, in direzione Rovigo....