ROVIGO Il coronavirus fa paura in Polesine e gli anziani rimangono in casa. A Occhiobello l'associazione Occhio Vigile ha pensato a una bella iniziativa per aiutare la popolazione. Da lunedì partirà un servizio gratuito di spesa a domicilio. Un'azione di supporto pensata soprattutto per gli anziani isolati, con i figli che magari vivono fuori regione. Un'attività che impegnerà notevolmente i volontari, pronti e attivi dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio.

«Abbiamo ricevuto già diverse richieste dagli anziani e tanti messaggi di solidarietà e supporto - afferma il presidente Lawrence Martini - Ci sono, inoltre, nuovi volontari che si sono avvicinati per collaborare. Gli anziani si devono muovere il meno possibile, dobbiamo difendere gli over 65 ed evitare una propagazione di massa del virus». L'associazione è pronta a scendere in campo a sostegno della popolazione di Occhiobello e Santa Maria Maddalena. Questa la nota diffusa nelle ultime ore: «Il diffondersi del virus Covid 19 sta sconvolgendo la vita degli italiani. Sin dalle prime ore l'associazione di promozione sociale Occhio Vigile è stata sensibile al tema: ora ha deciso di fare qualcosa in più varando un servizio totalmente gratuito di supporto, aiuto agli anziani over 65 che sono la categoria a maggior rischio di contagio e, quindi, esortata a restare a casa. Coloro che hanno figli che risiedono lontano possono contattare il presidente Lawrence Mancini al 392.5334748 per chiedergli di effettuare la spesa, alimentare e farmaceutica, negli esercizi commerciali locali. I prodotti saranno, poi, consegnati a domicilio. Previa pianificazione tra le parti, tale attività solidale sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 e l'associazione Occhio Vigile è pronta ad iniziare già da lunedì. Un gesto piccolo, ma concreto. È un atto di generosità che rinsalda lo spirito di comunità». Un'iniziativa di solidarietà applaudita anche dal Comune: «Sabato mattina abbiamo ricevuto la visita del sindaco Sondra Coizzi nella nostra sede - aggiunge Mancini - e ha espresso grande soddisfazione per il progetto che stiamo portando avanti a favore degli anziani». Occhio Vigile è attenta alle dinamiche social e ha pubblicato sul canale You Tube, Instagram e sulla pagina Facebook un videomessaggio del sindaco Coizzi, incentrato sull'emergenza coronavirus in Polesine e a Occhiobello.

