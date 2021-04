Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Melara fatica a uscire dal tunnel della pandemia. L'andamento continua a preoccupare, ci sono persone costrette alle cure ospedaliere e negozi in paese che in maniera cautelativa, hanno preferito sospendere l'attività in settimana. Il sindaco Anna Marchesini spiega che «ad oggi si contano dodici positivi, cui dobbiamo purtroppo aggiungere tre persone che continuano a rimanere ricoverate in ospedale. Mi trovo nuovamente a sollecitare in...