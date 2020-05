IL TASSO DI MORTALITÀ

ROVIGO Nel bimestre gennaio-febbraio di quest'anno il numero di morti in Polesine era stato inferiore del 6,3% alla media registrata negli stessi mesi dal 2015 al 2019. Ma nel marzo di quest'anno c'è stato un incremento dei decessi del 22,9%, sempre rispetto alla media del mese nei cinque anni precedenti. Una crescita di gran lunga superiore a quella dovuta alle morti accertate per Covid, che pesano per lo 0,5%.

INDAGINE ISTAT

È quello che emerge dal rapporto Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente primo trimestre 2020 prodotto dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità sui dati che riguardano 6.866 comuni, l'87% dei 7.904 complessivi. In Polesine i dati coprono il 96% del Comuni. Un aspetto che, per esempio, fa sì che vengano conteggiate dal 20 febbraio al 31 marzo due sole morti di persone positive al virus, mentre il totale assomma a quattro. Ma in ogni caso la discrepanza in numeri assoluti balza all'occhio. La media dei decessi in Polesine nel periodo 20 febbraio 31 marzo negli anni dal 2015 al 2019 è pari a 353. Il numero di morti, nello stesso periodo di quest'anno, è stato di 404. E due sole sono quelle classificate come decessi Covid. Una differenza nell'ordine di una cinquantina di decessi in più, che appare di non immediata comprensione. Riferendosi al dato complessivo di tutto il Paese, con una dinamica ancora più accentuata, nel rapporto si sottolinea come «considerando il periodo 20 febbraio-31 marzo, si osserva a livello medio nazionale una crescita dei decessi per il complesso delle cause del 38,7%: da 65.592 a 90.946, rispetto allo stesso periodo della media del quinquennio 2015-2019. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati segnalati alla sorveglianza Covid-19 (13.710). Esiste una quota ulteriore di circa altri 11.600 decessi per i quali possiamo, con i dati oggi a disposizione, solo ipotizzare tre possibili cause: una ulteriore mortalità associata a Covid-19 (nei casi in cui non è stato eseguito il tampone), una mortalità indiretta correlata a Covid-19 (decessi da disfunzioni di organi quali cuore o reni possibile conseguenza della malattia scatenata dal virus in persone non testate come accade per analogia con l'aumento della mortalità da cause cardiorespiratorie in corso di influenza), e infine una mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero nelle aree maggiormente affette».

I VERTICI SANITARI

Il direttore generale dell'Uss Antonio Compostella non si addentra in ipotesi: «Questa è materia da epidemiologici, da prendere con le pinze. Il dato Istat è un dato grezzo, c'è dentro di tutto. Come Ulss Polesana abbiamo fatto un'analisi limitata ai decessi avvenuti in ospedale, confrontando i dati della mortalità nei primi tre mesi dell'anno. Anche questo ha un valore non significativo, tuttavia il numero di decessi avvenuti in ospedale nel 2020 risulta sovrapponibile ai numeri del 2019 e del 2018. Ribadisco, è un numero al momento non significativo, perché deve essere elaborato, così come credo debbano essere ulteriormente elaborati e analizzati quelli presentati dall'Istat. È difficile così di primo acchito, solo su queste cifre, poter dire che ci sia stato un impatto così più significativo del Covid e che sia sfuggito in modo così diffuso in tutto il Paese. Ci sono tante variabili da considerare. Certamente sono numeri che vanno studiati e approfonditi, anche noi proveremo a lavorarci con la nostra epidemiologa, la dottoressa Patrizia Casale».

FASCE D'ETÀ COLPITE

A livello generale, si legge ancora nel rapporto, «L'eccesso di mortalità più consistente si riscontra per gli uomini di 70-79 anni, i decessi cumulati dal primo gennaio al 31marzo 2020 aumentano di circa 50 punti percentuali rispetto allo stesso periodo della media 2015-2019; segue la classe di età 80-89 (+44%). L'incremento della mortalità nelle donne è invece più contenuto per tutte le classi di età: raggiunge alla fine di marzo il 20% in più della media degli anni 2015-2019, tanto per la classe di età 70-79 che per la 90 e più. Passando dalle aree più colpite da Covid-19 a quelle in cui la diffusione è stata caratterizzata da minore intensità l'eccesso di mortalità si sposta in avanti nel tempo e si riduce».

Francesco Campi

