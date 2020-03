Arriva la spesa di alimentari e medicinali a domicilio. Collaborando insieme, Comune, associazione Blu Soccorso e supermercato Fanchin hanno dato vita a un servizio di consegna gratuito. In questo momento surreale, dove le strade del paese sono deserte e tutti i bar e negozi hanno abbassato le saracinesche, il Comune vuole dare un servizio che riesca ad aiutare chi più ne ha bisogno, ossia i cittadini over 65 con impossibilità o difficoltà di spostamento, le persone fragili e immunodepressi. Questi potranno beneficiare della consegna gratuita al proprio domicilio per spese di generi alimentali e anche medicinali. Per poter usufruire di questo importante beneficio offerto è sufficiente contattare il Blu Soccorso al numero 347-641845 e comunicare l'indirizzo di residenza. Così facendo si recheranno subito al domicilio indicato per prendere nota di ciò di cui il cittadino ha necessità e prendere del denaro. Ovviamente, considerando le innumerevoli truffe che stanno prendendo piede in questo momento di crisi, ci si dovrà assicurare che i volontari possiedano il tesserino e la casacca di riconoscimento. La consegna della spesa richiesta verrà effettuata entro il giorno successivo con la ricevuta e l'eventuale resto. Per prevenzione, la merce richiesta verrà consegnata all'ingresso del domicilio, facendo attenzione a non avere contatti di nessun genere; pertanto i volontari non sono autorizzati a entrare in casa dei cittadini.

Andrea Corso

