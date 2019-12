CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(A.Luc.) Tra i sindaci italiani scesi in strada per la senatrice Liliana Segre a Milano, c'era anche il primo cittadino polesano Ivan Dall'Ara, nonché presidente della Provincia, oltre alla collega di Occhiobello Sondra Coizzi. «Eravamo in due dal Polesine - spiega Dall'Ara - è stata una cosa molto emozionante. Mi ha colpito molto Segre, soprattutto quando ha detto: Lasciamo l'odio agli anonimi delle tastiere. È stata una manifestazione molto toccante». Il corteo ha attraversato galleria Vittorio Emanuele II della città meneghina,...