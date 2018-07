A lezione per abbattere le barriere dell'integrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADULTI A SCUOLAROVIGO Inizieranno a settembre, ma è già possibile informarsi e iscriversi ai corsi organizzati dal Cpia, Centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Particolare attenzione è rivolta agli stranieri residenti in Italia che intendono apprendere la lingua, come Mohamed, Irina e Amir, le cui storie si intrecciano nella presentazione dei nuovi corsi, legate a esigenze lavorative, alla voglia di migliorare le proprie capacità o a quella di aiutare i propri figli nello studio.MEDIE RICCOBONISede centrale a Rovigo è alla...