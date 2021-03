IL BILANCIO

LENDINARA Quasi 800 persone sono state vaccinate contro il Covid-19 tra sabato e domenica nel palazzetto dello sport di Lendinara, dov'è stato allestito uno dei Centri di vaccinazione di popolazione dell'Ulss 5. Nel centro vaccinale lendinarese il fine settimana scorso è stato emblematico dell'accelerazione che l'Ulss sta dando alla campagna di vaccinazione specialmente per le persone più fragili ed esposte al rischio. Erano stati invitati per la somministrazione del vaccino 600 ultraottantenni lendinaresi, ripartiti tra sabato e domenica, e centinaia di loro si sono regolarmente presentati per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech o Moderna. L'operazione è stata resa possibile dalla collaborazione del Comune e dei volontari di diverse associazioni, che si sono fatti carico di stampare e recapitare le lettere di invito che altrimenti non sarebbero arrivate in tempo.

INVITI PORTA A PORTA

Poichè l'intensificazione delle attività è stata decisa solo martedì scorso, in municipio si è provveduto a stampare e imbustare i 600 inviti e i volontari della Protezione civile lendinarese, dell'Associazione nazionale Carabinieri in Congedo, delle Consulte delle frazioni e della Pro Loco hanno fatto un capillare porta a porta per consegnarli in mano agli interessati. Domenica pomeriggio, inoltre, sono stati invitati a vaccinarsi circa 200 farmacisti. «Alcune persone che erano state invitate nel fine settimana non si sono presentate, così la responsabile del centro per non lasciare che i vaccini rimanessero inutilizzati ha chiesto la collaborazione del Comune, della Croce rossa e di altre associazioni per invitare persone all'ultimo momento attingendo da liste di riserva spiega il sindaco Luigi Viaro Si è provveduto a chiamare alcuni anziani che non erano ancora stati chiamati, personale del mondo della scuola che non aveva ancora fatto in tempo a ricevere il vaccino, personale comunale che ha contatti con l'utenza, personale delle cooperative come quelle incaricate del trasporto scolastico, Polizia locale, Carabinieri e volontari di associazioni impegnate in città».

RISERVE IN CAMPO

Un lavoro mastodontico per portare avanti la lotta contro il virus che il sindaco Viaro elogia rivolgendo un plauso al personale del Servizio di igiene e sanità pubblica. «Gli operatori del Distretto 1 coordinati dalla dottoressa Mariella Rossin hanno fatto un lavoro di squadra straordinario e hanno gestito questo numero di utenti così importante con una serenità che la gente ha respirato dice Soprattutto le persone anziane si sono sentite coccolate e in mani sicure. Ancora una volta si evidenzia l'importanza per la comunità di avere a disposizione ottimi professionisti vicino a casa in questa terribile pandemia». Le vaccinazioni a Lendinara avrebbero dovuto proseguire anche questa settimana da domani a sabato ed estendersi anche alla domenica nel caso in cui fossero avanzate nuovamente dosi di vaccino. Ricordiamo che chi è invitato deve arrivare all'appuntamento portando con sé tessera sanitaria e questionario compilato, rivolgendosi prima al proprio medico in caso di dubbi. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800938880, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12. È questo il numero da chiamare anche qualora si scegliesse di non usufruire della vaccinazione, per permettere l'ottimizzazione delle dosi disponibili. In caso di difficoltà di trasporto per raggiungere il palazzetto dello sport i lendinaresi possono rivolgersi alla Protezione civile chiamando il numero 0425606085.

I. Bel.

