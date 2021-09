Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INNOVAZIONEROVIGO Ai nastri di partenza una nuova proposta del Makers MediaLab attivo allo Urban digital center Innovation lab di Rovigo: la banca delle competenze digitali.Due volte al mese sarà possibile avvalersi della competenza e disponibilità di un gruppo di esperti in diversi ambiti digitali, con incontri di consulenza di gruppo della durata complessiva di due ore. Il team di esperti che stanno via via rispondendo alle chiamate di...