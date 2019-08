A Grignano L'agosto entra nel vivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRIGNANOROVIGO Dopo il via col concerto dei Baruffa, la band indie pop che con il singolo Rovigo ha già contato oltre 33mila visualizzazioni su Youtube, la 171esima edizione dell'Agosto Grignanese porterà fino al 21 agosto musica, divertimento e buon cibo allo stand gastronomico aperto ogni giorno dalle 20.Nella rassegna organizzata dall'Associazione polisportiva Grignano, l'appuntamento più atteso dai giovani è stasera con la notte grignanese di San Lorenzo e l'Aperitivo che fa sagra, che ritorna in versione extralarge, dalle 19 in piazza...